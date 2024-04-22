Шамарухина Глафира Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
Около 1846
Муж: Шамарухин Евгений
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шамарухин Платон Евгеньевич
Отец ребёнка: Шамарухин Евгений
Рождение ребёнка
1851
Сын: Шамарухин Викентий Евгеньевич
Отец ребёнка: Шамарухин Евгений
Рождение ребёнка
1856
Сын: Шамарухин Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Шамарухин Евгений
Смерть
Неизвестно