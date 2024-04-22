Шамарухина Глафира Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамарухина Глафира Григорьевна

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1846

Муж: Шамарухин Евгений

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шамарухин Платон Евгеньевич

Отец ребёнка: Шамарухин Евгений

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Шамарухин Викентий Евгеньевич

Отец ребёнка: Шамарухин Евгений

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Шамарухин Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Шамарухин Евгений

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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