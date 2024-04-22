Шамарухин Платон Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Шамарухин Евгений
Бракосочетание
Около 1876
Жена: Шамарухина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Шамарухина Александра Платоновна
Мать ребёнка: Шамарухина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Шамарухин Александр Платонович
Мать ребёнка: Шамарухина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Шамарухин Николай Платонович
Мать ребёнка: Шамарухина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно