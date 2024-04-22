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Шамарухин Платон Евгеньевич

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Шамарухин Евгений

Мать: Шамарухина Глафира Григорьевна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1876

Жена: Шамарухина Анна Ивановна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Шамарухина Александра Платоновна

Мать ребёнка: Шамарухина Анна Ивановна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Шамарухин Александр Платонович

Мать ребёнка: Шамарухина Анна Ивановна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Шамарухин Николай Платонович

Мать ребёнка: Шамарухина Анна Ивановна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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