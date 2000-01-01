Вшивцев Семён Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Вшивцев Филип Анисимович
Мать: Вшивцева Татьяна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Семёновна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Агафия Семёновна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Параскева Семёновна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
19.05.1854
Сын: Вшивцев Константин Семёнович
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Евдокия Егорова
Место жительства
Неизвестно
д. Кобели (Кобелевский)
Смерть
После 1858