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Вшивцев Семён Филипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Вшивцев Филип Анисимович

Мать: Вшивцева Татьяна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Семёновна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Агафия Семёновна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Параскева Семёновна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
19.05.1854

Сын: Вшивцев Константин Семёнович

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Евдокия Егорова

Место жительства
Неизвестно
д. Кобели (Кобелевский)
Смерть
После 1858
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