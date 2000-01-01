Вшивцева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Вера Филипповна
Отец ребёнка: Вшивцев Филип Анисимович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Вшивцев Филип Анисимович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Вера Филипповна
Отец ребёнка: Вшивцев Филип Анисимович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Матрена Филипповна
Отец ребёнка: Вшивцев Филип Анисимович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Вшивцев Филип Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834