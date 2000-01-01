Вшивцева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Вера Филипповна

Отец ребёнка: Вшивцев Филип Анисимович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Вшивцев Семён Филипович

Отец ребёнка: Вшивцев Филип Анисимович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Вера Филипповна

Отец ребёнка: Вшивцев Филип Анисимович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Матрена Филипповна

Отец ребёнка: Вшивцев Филип Анисимович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Вшивцев Филип Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Филип Анисимович

Смерть
После 1834
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