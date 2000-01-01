Вшивцев Филип Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Вера Филипповна
Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Вера Филипповна
Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Матрена Филипповна
Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Татьяна
Место жительства
Неизвестно
д. Кобели (Кобелевский)
Смерть
1852