Вшивцев Филип Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцев Филип Анисимович

Вшивцев Филип Анисимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Вшивцев Анисим Афанасьевич

Мать: Вшивцева Силигиния Фокиева

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Вера Филипповна

Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Вшивцев Семён Филипович

Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Вера Филипповна

Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Матрена Филипповна

Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Татьяна

Место жительства
Неизвестно
д. Кобели (Кобелевский)
Смерть
1852
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close