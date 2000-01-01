Вшивцева (Гулина) Силигиния Фокиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Елена Анисомовна
Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Мария Анисомовна
Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Мария Анисомовна
Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Вшивцев Афанасий Анисимович
Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Офимия Анисомовна
Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1834