Вшивцева (Гулина) Силигиния Фокиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Гулина) Силигиния Фокиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Вшивцев Филип Анисимович

Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Афанасьевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Вшивцев Карп Анисимович

Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Афанасьевич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Елена Анисомовна

Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Афанасьевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Вшивцев Пётр Анисимович

Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Афанасьевич

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Мария Анисомовна

Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Афанасьевич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Мария Анисомовна

Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Афанасьевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Вшивцев Афанасий Анисимович

Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Афанасьевич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Офимия Анисомовна

Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Анисим Афанасьевич

Смерть
До 1834
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