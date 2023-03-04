Вшивцев Афанасий Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Елена Васильева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Вшивцева) Агафея Афанасьевна
Мать ребёнка: Вшивцева Елена Васильева
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Вшивцева) Марфа Афанасьевна
Мать ребёнка: Вшивцева Елена Васильева
Рождение ребёнка
07.01.1836 ст.
Сын: Вшивцев Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Вшивцева Елена Васильева
Смерть
После 1836