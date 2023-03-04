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Вшивцев Афанасий Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1836

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Вшивцев Анисим Афанасьевич

Мать: Вшивцева (Гулина) Силигиния Фокиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Елена Васильева

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Вшивцева) Агафея Афанасьевна

Мать ребёнка: Вшивцева Елена Васильева

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Вшивцева) Марфа Афанасьевна

Мать ребёнка: Вшивцева Елена Васильева

Рождение ребёнка
07.01.1836 ст.

Сын: Вшивцев Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Вшивцева Елена Васильева

Смерть
После 1836

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