Вшивцева Елена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Елена Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агафея Афанасьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Анисимович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Анисимович

Рождение ребёнка
07.01.1836 ст.

Сын: Вшивцев Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Афанасий Анисимович

Смерть
После 1858
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