Вшивцева Елена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агафея Афанасьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Анисимович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Анисимович
Рождение ребёнка
07.01.1836 ст.
Сын: Вшивцев Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858