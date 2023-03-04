Вшивцева Евдокия Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Вшивцева) Анна Семёновна
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Филипович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Вшивцева) Агафия Семёновна
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Филипович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Вшивцева) Параскева Семёновна
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Филипович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Вшивцева) Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Филипович
Рождение ребёнка
19.05.1854
Сын: Вшивцев Константин Семёнович
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Филипович
Смерть
После 1858