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Вшивцева Евдокия Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Семён Филипович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Вшивцева) Анна Семёновна

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Филипович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Вшивцева) Агафия Семёновна

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Филипович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Вшивцева) Параскева Семёновна

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Филипович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Вшивцева) Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Филипович

Рождение ребёнка
19.05.1854

Сын: Вшивцев Константин Семёнович

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Филипович

Смерть
После 1858

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