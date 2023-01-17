(Елкыбаева) Ирмяк Жанаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Усманов Ахмадулла Хабибуллович
Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Гарифа Хабибулловна
Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Усманов Хайрулла Хабибуллович
Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
02.03.1857
Дочь: Бибизухра Хабибулловна
Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
06.06.1861
Дочь: Бибигайша Хабибулловна
Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Усманов Гайнулла Хабибуллович
Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хабибуллина Айшук Хабибулловна
Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович
Работа или профессия
Неизвестно