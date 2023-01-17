(Елкыбаева) Ирмяк Жанаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Елкыбаева) Ирмяк Жанаевна

(Елкыбаева) Ирмяк Жанаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Усманов Ахмадулла Хабибуллович

Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Гарифа Хабибулловна

Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Усманов Хайрулла Хабибуллович

Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович

Рождение ребёнка
02.03.1857

Дочь: Бибизухра Хабибулловна

Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович

Рождение ребёнка
06.06.1861

Дочь: Бибигайша Хабибулловна

Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Усманов Гайнулла Хабибуллович

Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хабибуллина Айшук Хабибулловна

Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close