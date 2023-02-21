Хабибуллина (Усманова) Айшук Хабибулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хабибулла Нигматуллович
Мать: Ирмяк Жанаевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Бабишева Бибикатаюн Сибгатулловна
Отец ребёнка: Хабибуллин Сибгатулла Губайдуллович
Рождение ребёнка
11.08.1901
Сын: Хабибуллин Минхажетдин Сибгатуллович
Отец ребёнка: Хабибуллин Сибгатулла Губайдуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хабибуллин Сибгатулла Губайдуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хабибуллин Сибгатулла Губайдуллович
Работа или профессия
Неизвестно