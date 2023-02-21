Хабибуллина (Усманова) Айшук Хабибулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллина (Усманова) Айшук Хабибулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

1875 г.р.
1901 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хабибулла Нигматуллович

Мать: Ирмяк Жанаевна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Бабишева Бибикатаюн Сибгатулловна

Отец ребёнка: Хабибуллин Сибгатулла Губайдуллович

Рождение ребёнка
11.08.1901

Сын: Хабибуллин Минхажетдин Сибгатуллович

Отец ребёнка: Хабибуллин Сибгатулла Губайдуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабибуллин Сибгатулла Губайдуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабибуллин Сибгатулла Губайдуллович

Работа или профессия
Неизвестно