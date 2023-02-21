Хабибуллин Сибгатулла Губайдуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллин Сибгатулла Губайдуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1875 г.р.
1901 г.р.
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Добавил:

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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Бабишева Бибикатаюн Сибгатулловна

Мать ребёнка: Хабибуллина Айшук Хабибулловна

Рождение ребёнка
11.08.1901

Сын: Хабибуллин Минхажетдин Сибгатуллович

Мать ребёнка: Хабибуллина Айшук Хабибулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабибуллина Айшук Хабибулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабибуллина Айшук Хабибулловна

Работа или профессия
Неизвестно
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