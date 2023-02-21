Хабибуллин Сибгатулла Губайдуллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Бабишева Бибикатаюн Сибгатулловна
Мать ребёнка: Хабибуллина Айшук Хабибулловна
Рождение ребёнка
11.08.1901
Сын: Хабибуллин Минхажетдин Сибгатуллович
Мать ребёнка: Хабибуллина Айшук Хабибулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хабибуллина Айшук Хабибулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хабибуллина Айшук Хабибулловна
Работа или профессия
Неизвестно