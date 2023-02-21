Усманов Хайрулла Хабибуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсманов Хайрулла Хабибуллович

Усманов Хайрулла Хабибуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Хабибулла Нигматуллович

Мать: Ирмяк Жанаевна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Бибитаифа Хайрулловна

Мать ребёнка: Усманова Хадича

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Хабибуллина Бибизухра Хайрулловна

Мать ребёнка: Усманова Хадича

Рождение ребёнка
08.11.1896

Дочь: Уммугульсум Хайрулловна

Мать ребёнка: Усманова Хадича

Рождение ребёнка
01.07.1914

Сын: Усманов Шайдулла Хайруллович

Мать ребёнка: Усманова Хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Хадича

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close