Усманов Хайрулла Хабибуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Хабибулла Нигматуллович
Мать: Ирмяк Жанаевна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Бибитаифа Хайрулловна
Мать ребёнка: Усманова Хадича
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Хабибуллина Бибизухра Хайрулловна
Мать ребёнка: Усманова Хадича
Рождение ребёнка
08.11.1896
Дочь: Уммугульсум Хайрулловна
Мать ребёнка: Усманова Хадича
Рождение ребёнка
01.07.1914
Сын: Усманов Шайдулла Хайруллович
Мать ребёнка: Усманова Хадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усманова Хадича
Работа или профессия
Неизвестно