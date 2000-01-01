Усманова Хадича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова Хадича

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Бибитаифа Хайрулловна

Отец ребёнка: Усманов Хайрулла Хабибуллович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Хабибуллина Бибизухра Хайрулловна

Отец ребёнка: Усманов Хайрулла Хабибуллович

Рождение ребёнка
08.11.1896

Дочь: Уммугульсум Хайрулловна

Отец ребёнка: Усманов Хайрулла Хабибуллович

Рождение ребёнка
01.07.1914

Сын: Усманов Шайдулла Хайруллович

Отец ребёнка: Усманов Хайрулла Хабибуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Хайрулла Хабибуллович

Работа или профессия
Неизвестно
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