Усманова Хадича
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Бибитаифа Хайрулловна
Отец ребёнка: Усманов Хайрулла Хабибуллович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Хабибуллина Бибизухра Хайрулловна
Отец ребёнка: Усманов Хайрулла Хабибуллович
Рождение ребёнка
08.11.1896
Дочь: Уммугульсум Хайрулловна
Отец ребёнка: Усманов Хайрулла Хабибуллович
Рождение ребёнка
01.07.1914
Сын: Усманов Шайдулла Хайруллович
Отец ребёнка: Усманов Хайрулла Хабибуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усманов Хайрулла Хабибуллович
Работа или профессия
Неизвестно