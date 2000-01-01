Усманов Гайнулла Хабибуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Гайнулла Хабибуллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Хабибулла Нигматуллович

Мать: Ирмяк Жанаевна

Бракосочетание
30.09.1896

Жена: Усманова Бибигарифа Гильмановна

Рождение ребёнка
07.01.1901

Дочь: Гайнильхаят Гайнулловна

Мать ребёнка: Усманова Бибигарифа Гильмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Рустам Гайнуллович

Мать ребёнка: Усманова Бибигарифа Гильмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бирюшева Рашида Гайнулловна

Мать ребёнка: Усманова Бибигарифа Гильмановна

Работа или профессия
Неизвестно
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