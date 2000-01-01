Усманов Гайнулла Хабибуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Хабибулла Нигматуллович
Мать: Ирмяк Жанаевна
Бракосочетание
30.09.1896
Рождение ребёнка
07.01.1901
Дочь: Гайнильхаят Гайнулловна
Мать ребёнка: Усманова Бибигарифа Гильмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Рустам Гайнуллович
Мать ребёнка: Усманова Бибигарифа Гильмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бирюшева Рашида Гайнулловна
Мать ребёнка: Усманова Бибигарифа Гильмановна
Работа или профессия
Неизвестно