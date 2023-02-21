Усманова Бибигарифа Гильмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова Бибигарифа Гильмановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.09.1896

Муж: Усманов Гайнулла Хабибуллович

Рождение ребёнка
07.01.1901

Дочь: Гайнильхаят Гайнулловна

Отец ребёнка: Усманов Гайнулла Хабибуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Рустам Гайнуллович

Отец ребёнка: Усманов Гайнулла Хабибуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бирюшева Рашида Гайнулловна

Отец ребёнка: Усманов Гайнулла Хабибуллович

Работа или профессия
Неизвестно
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