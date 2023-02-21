Усманова Бибигарифа Гильмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.09.1896
Рождение ребёнка
07.01.1901
Дочь: Гайнильхаят Гайнулловна
Отец ребёнка: Усманов Гайнулла Хабибуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Рустам Гайнуллович
Отец ребёнка: Усманов Гайнулла Хабибуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бирюшева Рашида Гайнулловна
Отец ребёнка: Усманов Гайнулла Хабибуллович
Работа или профессия
Неизвестно