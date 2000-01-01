Северова (Боброва) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северова (Боброва) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Рыбинск, Россия

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинск, Россия
Бракосочетание
1912

Муж: Северов Александр Николаевич

Место жительства
1913
Дно, Россия
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Северов Марк Александрович

Отец ребёнка: Северов Александр Николаевич

Дно, Россия
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Северов Эрнест Александрович

Отец ребёнка: Северов Александр Николаевич

Дно, Россия
Работа или профессия
После 1917
Великий Новгород, Россия
Преподаватель | Место работы: Индустриальный техникум Должность: Преподаватель
Место жительства
После 1917
Великий Новгород, Россия
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: Бестужевские курсы Специальность: Математика
Место жительства
Неизвестно
Великий Новгород, Россия
Смерть
Неизвестно
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