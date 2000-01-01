Северова (Боброва) Зинаида Васильевна
Место рожденияРыбинск, Россия
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рыбинск, Россия
Бракосочетание
1912
Место жительства
1913
Дно, Россия
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Северов Марк Александрович
Отец ребёнка: Северов Александр Николаевич
Дно, Россия
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Северов Эрнест Александрович
Отец ребёнка: Северов Александр Николаевич
Дно, Россия
Работа или профессия
После 1917
Великий Новгород, Россия
Преподаватель | Место работы: Индустриальный техникум Должность: Преподаватель
Место жительства
После 1917
Великий Новгород, Россия
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: Бестужевские курсы Специальность: Математика
Место жительства
Неизвестно
Великий Новгород, Россия
Смерть
Неизвестно