Северов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеверов Александр Николаевич

Северов Александр Николаевич

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

28.05.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1885

Отец: Северов Николай Фёдорович

Мать: Северова Вера Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образование
1906
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образовательное учреждение: Институт инженеров путей сообщения императора Александра I
Бракосочетание
1912

Жена: Северова Зинаида Васильевна

Работа или профессия
1913
Дно, Россия
Помощник начальника тяги | Место работы: Ж/д Должность: Помощник начальника тяги
Место жительства
1913
Дно, Россия
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Северов Марк Александрович

Мать ребёнка: Северова Зинаида Васильевна

Дно, Россия
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Северов Эрнест Александрович

Мать ребёнка: Северова Зинаида Васильевна

Дно, Россия
Работа или профессия
Около 1917
Заведовал торфяным заводом в Новгородской губернии
Место жительства
После 1917
Великий Новгород, Россия
Работа или профессия
После 1917
Великий Новгород, Россия
Помощник заведующего | Место работы: Индустриальный техникум Должность: Помощник заведующего
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-путеец
Место жительства
Неизвестно
Великий Новгород, Россия
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образовательное учреждение: 1-е реальное училище
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close