Северов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.05.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1885
Образование
1906
Образовательное учреждение: Институт инженеров путей сообщения императора Александра I
Бракосочетание
1912
Работа или профессия
1913
Дно, Россия
Помощник начальника тяги | Место работы: Ж/д Должность: Помощник начальника тяги
Место жительства
1913
Дно, Россия
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Северов Марк Александрович
Мать ребёнка: Северова Зинаида Васильевна
Дно, Россия
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Северов Эрнест Александрович
Мать ребёнка: Северова Зинаида Васильевна
Дно, Россия
Работа или профессия
Около 1917
Заведовал торфяным заводом в Новгородской губернии
Место жительства
После 1917
Великий Новгород, Россия
Работа или профессия
После 1917
Великий Новгород, Россия
Помощник заведующего | Место работы: Индустриальный техникум Должность: Помощник заведующего
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-путеец
Место жительства
Неизвестно
Великий Новгород, Россия
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: 1-е реальное училище
Смерть
Неизвестно