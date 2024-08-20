Качина Евдокия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качина Евдокия Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качин ? Епифанович

Отец ребёнка: Качин Епифаний Некифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качин Епифаний Некифоров

Рождение ребёнка
1760

Сын: Миней Епифанович Матфей Матфей/Миней Епифанович

Отец ребёнка: Качин Епифаний Некифоров

Рождение ребёнка
1771

Сын: Качин Егор Епифанович

Отец ребёнка: Качин Епифаний Некифоров

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Качина) Агрипена Епифановна

Отец ребёнка: Качин Епифаний Некифоров

Рождение ребёнка
1780

Сын: Качин Степан Епифанович

Отец ребёнка: Качин Епифаний Некифоров

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Качина) Евдокия Епифановна

Отец ребёнка: Качин Епифаний Некифоров

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Качина) Ксения Епифановна

Отец ребёнка: Качин Епифаний Некифоров

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Качина) Наталья Епифановна

Отец ребёнка: Качин Епифаний Некифоров

Рождение ребёнка
1786

Сын: Качин Андрей Епифанович

Отец ребёнка: Качин Епифаний Некифоров

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Качина) Васса Епифановна

Отец ребёнка: Качин Епифаний Некифоров

Рождение ребёнка
1795

Сын: Качин Яким Епифанович

Отец ребёнка: Качин Епифаний Некифоров

Кукушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Качина) Евдокия Епифановна

Отец ребёнка: Качин Епифаний Некифоров

Кукушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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