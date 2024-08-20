Качина Евдокия Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Качин ? Епифанович
Отец ребёнка: Качин Епифаний Некифоров
Сын: Миней Епифанович Матфей Матфей/Миней Епифанович
Отец ребёнка: Качин Епифаний Некифоров
Отец ребёнка: Качин Епифаний Некифоров
Дочь: (Качина) Агрипена Епифановна
Отец ребёнка: Качин Епифаний Некифоров
Отец ребёнка: Качин Епифаний Некифоров
Дочь: (Качина) Евдокия Епифановна
Отец ребёнка: Качин Епифаний Некифоров
Дочь: (Качина) Ксения Епифановна
Отец ребёнка: Качин Епифаний Некифоров
Дочь: (Качина) Наталья Епифановна
Отец ребёнка: Качин Епифаний Некифоров
Отец ребёнка: Качин Епифаний Некифоров
Дочь: (Качина) Васса Епифановна
Отец ребёнка: Качин Епифаний Некифоров
Отец ребёнка: Качин Епифаний Некифоров
Дочь: (Качина) Евдокия Епифановна
Отец ребёнка: Качин Епифаний Некифоров