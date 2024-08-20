Миней Епифанович Матфей Матфей/Миней Епифанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Качина Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Качин Лев Матфеевич
Мать ребёнка: Качина Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Качина Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
1788
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Качина) Елена Матфеевна
Мать ребёнка: Качина Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Качина) Васса Матфеевна
Мать ребёнка: Качина Дарья Тихоновна
Смерть
Неизвестно