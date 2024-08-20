Миней Епифанович Матфей Матфей/Миней Епифанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миней Епифанович Матфей Матфей/Миней Епифанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Качин Епифаний Некифоров

Мать: Качина Евдокия Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качина Дарья Тихоновна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Качин Лев Матфеевич

Мать ребёнка: Качина Дарья Тихоновна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Качин Козма Матфеевич

Мать ребёнка: Качина Дарья Тихоновна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ефросиния Матфеевна (Качина) Ефимия Ефимия/Ефросиния Матфеевна

Мать ребёнка: Качина Дарья Тихоновна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Качина) Елена Матфеевна

Мать ребёнка: Качина Дарья Тихоновна

Кукушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Качина) Васса Матфеевна

Мать ребёнка: Качина Дарья Тихоновна

Кукушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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