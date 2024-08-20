Качин Егор Епифанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Качина Настасья Егоровна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Качина) Ульяна Егоровна
Мать ребёнка: Качина Настасья Егоровна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Качин Семен Егорович
Мать ребёнка: Качина Настасья Егоровна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Качина Настасья Егоровна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Качина) Анна Егоровна
Мать ребёнка: Качина Настасья Егоровна
Смерть
Неизвестно