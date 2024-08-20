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Качин Егор Епифанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Качин Епифаний Некифоров

Мать: Качина Евдокия Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качина Настасья Егоровна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Качина) Ульяна Егоровна

Мать ребёнка: Качина Настасья Егоровна

Кукушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Качин Семен Егорович

Мать ребёнка: Качина Настасья Егоровна

Кукушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1802

Сын: Качин Даниил Егорович

Мать ребёнка: Качина Настасья Егоровна

Кукушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Качина) Анна Егоровна

Мать ребёнка: Качина Настасья Егоровна

Кукушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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