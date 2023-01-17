Дорогова (Бурнаева) Наталья Наталья/ Татьяна Константиновна

Дорогова (Татьяна Константиновна) Наталья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогова (Татьяна Константиновна) Наталья Константиновна

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Константин

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.?.1847

Муж: Дорогов (розаров) Василий Семенович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Антон Васильевич

Отец ребёнка: Дорогов (розаров) Василий Семенович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Дорогов (розаров) Иван Васильевич

Отец ребёнка: Дорогов (розаров) Василий Семенович

Рождение ребёнка
11.09.1854

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Дорогов (розаров) Василий Семенович

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Дорогов/ Розаров? С. Адуевщина Степан Васильевич

Отец ребёнка: Дорогов (розаров) Василий Семенович

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Дорогов (розаров) Василий Семенович

Рождение ребёнка
02.10.1864

Дочь: Чернова Устинья Дрогова

Отец ребёнка: Дорогов (розаров) Василий Семенович

с. Никитино Барановской волости Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
20.07.1867

Сын: Розаров- Дорогов Борис Васильевич

Отец ребёнка: Дорогов (розаров) Василий Семенович

Смерть
Неизвестно
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