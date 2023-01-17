Дорогова (Бурнаева) Наталья Наталья/ Татьяна Константиновна

Дорогова (Татьяна Константиновна) Наталья Константиновна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
02.?.1847
Рождение ребёнка
1850
Сын: Антон Васильевич
Отец ребёнка: Дорогов (розаров) Василий Семенович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Дорогов (розаров) Иван Васильевич
Отец ребёнка: Дорогов (розаров) Василий Семенович
Рождение ребёнка
11.09.1854
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Дорогов (розаров) Василий Семенович
Рождение ребёнка
Около 1856
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Дорогов (розаров) Василий Семенович
Рождение ребёнка
02.10.1864
Дочь: Чернова Устинья Дрогова
Отец ребёнка: Дорогов (розаров) Василий Семенович
с. Никитино Барановской волости Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
20.07.1867
Сын: Розаров- Дорогов Борис Васильевич
Отец ребёнка: Дорогов (розаров) Василий Семенович
Смерть
Неизвестно