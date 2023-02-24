Дорогов (Розаров) Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогов (Розаров) Василий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

12.07.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Семен Кузьмич

Мать: Наталья Ильина

Бракосочетание
02.?.1847

Жена: Дорогова Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Антон Васильевич

Мать ребёнка: Дорогова Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Дорогов (розаров) Иван Васильевич

Мать ребёнка: Дорогова Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
11.09.1854

Дочь: Вера Васильевна

Мать ребёнка: Дорогова Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Дорогов/ Розаров? С. Адуевщина Степан Васильевич

Мать ребёнка: Дорогова Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Дорогова Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
02.10.1864

Дочь: Чернова Устинья Дрогова

Мать ребёнка: Дорогова Наталья Константиновна

с. Никитино Барановской волости Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
20.07.1867

Сын: Розаров- Дорогов Борис Васильевич

Мать ребёнка: Дорогова Наталья Константиновна

Смерть
12.07.1892
с. Адоевщина (Одоевщина)
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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