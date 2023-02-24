Дорогов (Розаров) Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти12.07.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Семен Кузьмич
Мать: Наталья Ильина
Бракосочетание
02.?.1847
Рождение ребёнка
1850
Сын: Антон Васильевич
Мать ребёнка: Дорогова Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Дорогов (розаров) Иван Васильевич
Мать ребёнка: Дорогова Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
11.09.1854
Дочь: Вера Васильевна
Мать ребёнка: Дорогова Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1856
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Дорогова Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
02.10.1864
Дочь: Чернова Устинья Дрогова
Мать ребёнка: Дорогова Наталья Константиновна
с. Никитино Барановской волости Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
20.07.1867
Сын: Розаров- Дорогов Борис Васильевич
Мать ребёнка: Дорогова Наталья Константиновна
Смерть
12.07.1892
с. Адоевщина (Одоевщина)
Причина смерти: Естественная смерть/старость