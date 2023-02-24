Дорогов/ Розаров? с. Адуевщина Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогов/ Розаров? с. Адуевщина Степан Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Дорогов (розаров) Василий Семенович

Мать: Дорогова Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
02.11.1885

Сын: Дорогов С. Адуевщина Кр Ся В Барановке Николай Степанович

Мать ребёнка: Дорогова Ксения Ефремовна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.11.1887

Сын: Дорогов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Дорогова Ксения Ефремовна

с. Адоевщина (Одоевщина)
Рождение ребёнка
08.11.1890

Сын: Дорогов Фёдор Степанович

Мать ребёнка: Дорогова Ксения Ефремовна

с. Адоевщина (Одоевщина)
Рождение ребёнка
05.02.1893

Дочь: Агафья Степановна

Мать ребёнка: Дорогова Ксения Ефремовна

с. Андреевка Хвалынский уезд Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогова Ксения Ефремовна

Смерть
Неизвестно
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