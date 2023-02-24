Дорогов/ Розаров? с. Адуевщина Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Рождение ребёнка
02.11.1885
Сын: Дорогов С. Адуевщина Кр Ся В Барановке Николай Степанович
Мать ребёнка: Дорогова Ксения Ефремовна
Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.11.1887
Сын: Дорогов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Дорогова Ксения Ефремовна
с. Адоевщина (Одоевщина)
Рождение ребёнка
08.11.1890
Мать ребёнка: Дорогова Ксения Ефремовна
с. Адоевщина (Одоевщина)
Рождение ребёнка
05.02.1893
Дочь: Агафья Степановна
Мать ребёнка: Дорогова Ксения Ефремовна
с. Андреевка Хвалынский уезд Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно