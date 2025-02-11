Наталья Ильина 1809 — найти родственников по фамилии на Familio

Наталья Ильина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1809

умерла 1858

Супруги
Семен Кузьмич23.07.1810 г.р.
Дети
Марфа Семеновна1827 г.р.
Дорогов (Розаров) Василий Семенович01.01.1828 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Семен Кузьмич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.01.1828

Сын: Дорогов (Розаров) Василий Семенович

Отец ребёнка: Семен Кузьмич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Семен Кузьмич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.07.1830

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
06.11.1832

Дочь: Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Семен Кузьмич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.10.1834

Сын: Розаров Яков Семенович

Отец ребёнка: Семен Кузьмич

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

62

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Акулина Семеновна

Отец ребёнка: Семен Кузьмич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Сын: Розаров Кр. 27.01.1879 Никифор Отставной Солдат Никифор/ Никанор Семенович

Отец ребёнка: Семен Кузьмич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

60

Смерть
1858

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