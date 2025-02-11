Наталья Ильина
женский, родилась 1809
умерла 1858
Супруги
Семен Кузьмич23.07.1810 г.р.
Дети
Марфа Семеновна1827 г.р.
Дорогов (Розаров) Василий Семенович01.01.1828 г.р.Показать еще 6
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Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
01.01.1828
Сын: Дорогов (Розаров) Василий Семенович
Отец ребёнка: Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
15.07.1830
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
06.11.1832
Дочь: Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
16.10.1834
Отец ребёнка: Семен Кузьмич
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Акулина Семеновна
Отец ребёнка: Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Розаров Кр. 27.01.1879 Никифор Отставной Солдат Никифор/ Никанор Семенович
Отец ребёнка: Семен Кузьмич
Место жительства
1850
Смерть
1858