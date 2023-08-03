Лысенко алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Расстрига (Лысенко) Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Лысенко Лидия

Шункырколь, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Лысенко Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысенко Лидия

Рождение ребёнка
01.01.1936

Сын: Лысенко Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Лысенко Лидия

Рождение ребёнка
05.02.1954

Дочь: Вагнер (Лысенко) Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Лысенко Лидия

Шункырколь, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область

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