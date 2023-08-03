Лысенко алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Расстрига (Лысенко) Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Лысенко Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Лысенко Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лысенко Лидия
Рождение ребёнка
01.01.1936
Сын: Лысенко Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Лысенко Лидия
Рождение ребёнка
05.02.1954
Дочь: Вагнер (Лысенко) Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Лысенко Лидия