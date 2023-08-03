Лысенко Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лысенко алексей
Мать: Лысенко Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысенко Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Лысенко Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лысенко Галина
Смерть
Неизвестно