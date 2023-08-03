Лысенко Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лысенко алексей

Мать: Лысенко Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысенко Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Лысенко Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысенко Галина

Смерть
Неизвестно
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