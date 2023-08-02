Лысенко Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1936

Сын: Лысенко Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Лысенко алексей

Рождение ребёнка
05.02.1954

Дочь: Вагнер Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Лысенко алексей

Шункырколь, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Расстрига Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Лысенко алексей

Шункырколь, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Лысенко алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысенко алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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