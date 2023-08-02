Лысенко Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1936
Сын: Лысенко Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Лысенко алексей
Рождение ребёнка
05.02.1954
Дочь: Вагнер Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Лысенко алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Расстрига Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Лысенко алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Лысенко алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лысенко алексей
Смерть
Неизвестно