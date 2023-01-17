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Демид Сысоев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1811

Дата смерти

19.08.1891 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1785 г.р.

Мать

1787 г.р.

Жена

Вычислено 1815 г.р.

Дети

Вычислено 1837 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: Сысой Михайлов

Мать: Марфа Ерастова

Место жительства
Между 1811 и 1834
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Между 1834 и 1860
Загорье Епифанского уезда Тульской губ.
Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Сын: Сысоев Никифор Демидов

Мать ребёнка: Акулина Тимофеева

Загорье Епифанского уезда Тульской губ.
Место жительства
После 1860
Моховое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Тимофеева

Смерть
19.08.1891 ст.
Моховое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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