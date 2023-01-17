Демид Сысоев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смерти19.08.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811
Отец: Сысой Михайлов
Мать: Марфа Ерастова
Место жительства
Между 1811 и 1834
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Между 1834 и 1860
Загорье Епифанского уезда Тульской губ.
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Мать ребёнка: Акулина Тимофеева
Загорье Епифанского уезда Тульской губ.
Место жительства
После 1860
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Тимофеева
Смерть
19.08.1891 ст.