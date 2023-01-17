Сысой Михайлов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1785
Дата смерти18.10.1813 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785
Отец: Михаил Иванов
Мать: Матрона Дорофеева
Бракосочетание
1801
Жена: Марфа Ерастова
Это 1-й брак Марфы Ерастовой. 2-й брак был в 1816 г. с Филиппом Васильевым.
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Сын: Демид Сысоев
Мать ребёнка: Марфа Ерастова
Смерть
18.10.1813 ст.
Умер от чахотки