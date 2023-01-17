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Сысой Михайлов

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Место рождения

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1785

Дата смерти

18.10.1813 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1761 г.р.

Мать

Около 1764 г.р.

Жена

1787 г.р.

Дети

Вычислено 1811 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: Михаил Иванов

Мать: Матрона Дорофеева

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1801

Жена: Марфа Ерастова

Это 1-й брак Марфы Ерастовой. 2-й брак был в 1816 г. с Филиппом Васильевым.
Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Демид Сысоев

Мать ребёнка: Марфа Ерастова

Смерть
18.10.1813 ст.
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Умер от чахотки
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