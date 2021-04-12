Сысой Михайлов
мужской, родился Вычислено 1785, Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
умер 18.10.1813 ст., Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
МатьМатрона ДорофееваОколо 1764 г.р.
ОтецМихаил ИвановВычислено 1761 г.р.
Супруги
Марфа Ерастова04.07.1787 ст. г.р.
Дети
Демид СысоевВычислено 1811 г.р.
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Рождение
Вычислено 1785
Отец: Михаил Иванов
Мать: Матрона Дорофеева
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1801
Жена: Марфа Ерастова
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Сын: Демид Сысоев
Мать ребёнка: Марфа Ерастова
Смерть
18.10.1813 ст.
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область