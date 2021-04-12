Сысой Михайлов Вычислено 1785 — найти родственников по фамилии на Familio

Сысой Михайлов

Автор
МБ
Бухаркина М.

мужской, родился Вычислено 1785, Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

умер 18.10.1813 ст., Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Мать
Матрона ДорофееваОколо 1764 г.р.
Отец
Михаил ИвановВычислено 1761 г.р.
Супруги
Марфа Ерастова04.07.1787 ст. г.р.
Дети
Демид СысоевВычислено 1811 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: Михаил Иванов

Мать: Матрона Дорофеева

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
1801

Жена: Марфа Ерастова

Это 1-й брак Марфы Ерастовой. 2-й брак был в 1816 г. с Филиппом Васильевым.

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Демид Сысоев

Мать ребёнка: Марфа Ерастова

Смерть
18.10.1813 ст.
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Умер от чахотки

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