Михаил Иванов
мужской, родился Вычислено 1761, Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
умер Между 1795 и 1811
МатьАнисья ИгнатоваВычислено 1738 г.р.
ОтецИван ЕмельяновВычислено 1737 г.р.
Супруги
Матрона ДорофееваОколо 1764 г.р.
Дети
Сысой МихайловВычислено 1785 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761
Отец: Иван Емельянов
Мать: Анисья Игнатова
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Дорофеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1785
Сын: Сысой Михайлов
Мать ребёнка: Матрона Дорофеева
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Между 1795 и 1811