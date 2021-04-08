Михаил Иванов Вычислено 1761 — найти родственников по фамилии на Familio

Михаил Иванов

Автор
МБ
Бухаркина М.

мужской, родился Вычислено 1761, Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

умер Между 1795 и 1811

Мать
Анисья ИгнатоваВычислено 1738 г.р.
Отец
Иван ЕмельяновВычислено 1737 г.р.
Супруги
Матрона ДорофееваОколо 1764 г.р.
Дети
Сысой МихайловВычислено 1785 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761

Отец: Иван Емельянов

Мать: Анисья Игнатова

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Дорофеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1785

Сын: Сысой Михайлов

Мать ребёнка: Матрона Дорофеева

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Смерть
Между 1795 и 1811

Мы используем куки для улучшения работы сайта.