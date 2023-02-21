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Сысоев Никифор Демидов

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Место рождения

Загорье Епифанского уезда Тульской губ.

Дата рождения

Вычислено 1837

Дата смерти

После 1884

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1811 г.р.

Мать

Вычислено 1815 г.р.

Жена

Вычислено 1842 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837

Отец: Демид Сысоев

Мать: Акулина Тимофеева

Загорье Епифанского уезда Тульской губ.
Бракосочетание
1859

Жена: Прасковья Зотова

Место жительства
С 1860
Моховое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
Между 1860 и 1880
С начала 1860-х рядовой солдат, в начале 1870-х - билетный рядовой солдат, в 1880-е - отставной солдат.
Рождение ребёнка
27.07.1875 ст.

Сын: Сысоев Назар Никифорович

Мать ребёнка: Прасковья Зотова

Моховое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1884
Моховое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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