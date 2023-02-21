Сысоев Никифор Демидов
Место рожденияЗагорье Епифанского уезда Тульской губ.
Дата рожденияВычислено 1837
Дата смертиПосле 1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1837
Отец: Демид Сысоев
Мать: Акулина Тимофеева
Загорье Епифанского уезда Тульской губ.
Бракосочетание
1859
Жена: Прасковья Зотова
Место жительства
С 1860
Военная служба
Между 1860 и 1880
С начала 1860-х рядовой солдат, в начале 1870-х - билетный рядовой солдат, в 1880-е - отставной солдат.
Рождение ребёнка
27.07.1875 ст.
Мать ребёнка: Прасковья Зотова
Смерть
После 1884