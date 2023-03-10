Солодовников Илларион Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: (Солодовников) Мария Илларионовна
Мать ребёнка: Солодовников Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солодовников Агафья
Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
1831
Сын: Солодовников Гаврил Илларионович
Мать ребёнка: Солодовников Агафья
Смерть
Неизвестно