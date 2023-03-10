Солодовников Илларион Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Илларион Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: (Солодовников) Мария Илларионовна

Мать ребёнка: Солодовников Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Агафья

Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
1831

Сын: Солодовников Гаврил Илларионович

Мать ребёнка: Солодовников Агафья

Смерть
Неизвестно

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