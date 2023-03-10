Солодовников Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: (Солодовников) Мария Илларионовна
Отец ребёнка: Солодовников Илларион Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
1831
Сын: Солодовников Гаврил Илларионович
Отец ребёнка: Солодовников Илларион Филиппович
Смерть
Неизвестно