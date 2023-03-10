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Солодовников Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: (Солодовников) Мария Илларионовна

Отец ребёнка: Солодовников Илларион Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Илларион Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
1831

Сын: Солодовников Гаврил Илларионович

Отец ребёнка: Солодовников Илларион Филиппович

Смерть
Неизвестно

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