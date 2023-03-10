Солодовников Гаврил Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1849
Сын: Солодовников Кирилл Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Солодовников Терентий Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Смерть
Неизвестно