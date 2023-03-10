Солодовников Гаврил Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Гаврил Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Солодовников Илларион Филиппович

Мать: Солодовников Агафья

Рождение ребёнка
1849

Сын: Солодовников Кирилл Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Солодовников Терентий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Смерть
Неизвестно
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