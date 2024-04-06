Иващенко (Мурая) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иващенко (Мурая) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Ваганичи, Черниговская губерния, Россия

Дата рождения

03.02.1892

Дата смерти

27.06.1958

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1892

Отец: Мурый Григорий Трофимович

Мать: Мурая Анастасия Никитична

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Иващенко Александр Порфирьевич

Отец ребёнка: Иващенко Порфирий Иванович

Бракосочетание
27.01.1913

Муж: Иващенко Порфирий Иванович

Рождение ребёнка
02.08.1915

Дочь: Орлова (Иващенко) Мария Порфирьевна

Отец ребёнка: Иващенко Порфирий Иванович

Рождение ребёнка
12.11.1922

Дочь: Пешнютина (Иващенко) Анна Порфирьевна

Отец ребёнка: Иващенко Порфирий Иванович

Рождение ребёнка
22.01.1925

Дочь: Чекменева (Иващенко) Нина Порфирьевна

Отец ребёнка: Иващенко Порфирий Иванович

Рождение ребёнка
26.12.1927

Сын: Иващенко Илья Порфирьевич

Отец ребёнка: Иващенко Порфирий Иванович

Смерть
27.06.1958
Причина смерти: Кровоизлияние в мозг
Похороны
Неизвестно

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