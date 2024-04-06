Иващенко (Мурая) Евдокия Григорьевна
Место рожденияВаганичи, Черниговская губерния, Россия
Дата рождения03.02.1892
Дата смерти27.06.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1892
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Иващенко Александр Порфирьевич
Отец ребёнка: Иващенко Порфирий Иванович
Бракосочетание
27.01.1913
Рождение ребёнка
02.08.1915
Дочь: Орлова (Иващенко) Мария Порфирьевна
Отец ребёнка: Иващенко Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
12.11.1922
Дочь: Пешнютина (Иващенко) Анна Порфирьевна
Отец ребёнка: Иващенко Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1925
Дочь: Чекменева (Иващенко) Нина Порфирьевна
Отец ребёнка: Иващенко Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1927
Сын: Иващенко Илья Порфирьевич
Отец ребёнка: Иващенко Порфирий Иванович
Смерть
27.06.1958
Причина смерти: Кровоизлияние в мозг
Похороны
Неизвестно