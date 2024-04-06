Иващенко Александр Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИващенко Александр Порфирьевич

Иващенко Александр Порфирьевич

Место рождения

?

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Иващенко Порфирий Иванович

Мать: Иващенко (Мурая) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иващенко Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иващенко Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иващенко Анастасия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.