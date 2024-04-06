Иващенко Александр Порфирьевич
Место рождения?
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иващенко Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иващенко Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иващенко Анастасия
Смерть
Неизвестно