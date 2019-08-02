Орлова (Иващенко) Мария Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Иващенко) Мария Порфирьевна

Место рождения

Хабаровск, Россия

Дата рождения

02.08.1915

Дата смерти

05.04.1994

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1915

Отец: Иващенко Порфирий Иванович

Мать: Иващенко (Мурая) Евдокия Григорьевна

Развод
Неизвестно

Муж: Орлов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карчевский Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
02.09.1936

Дочь: Каспрук (Карчевская) Лидия Викторовна

Отец ребёнка: Карчевский Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Орлов Мишутка

Отец ребёнка: Орлов ?

Смерть
05.04.1994
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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