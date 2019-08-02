Орлова (Иващенко) Мария Порфирьевна
Место рожденияХабаровск, Россия
Дата рождения02.08.1915
Дата смерти05.04.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1915
Развод
Неизвестно
Муж: Орлов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1936
Дочь: Каспрук (Карчевская) Лидия Викторовна
Отец ребёнка: Карчевский Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Орлов Мишутка
Отец ребёнка: Орлов ?
Смерть
05.04.1994
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно