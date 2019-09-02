Каспрук (Карчевская) Лидия Викторовна
Место рожденияХабаровск, Россия
Дата рождения02.09.1936
Дата смерти22.11.2010
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1936
Бракосочетание
17.12.1968
Муж: Каспрук Борис Лукич
Рождение ребёнка
08.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каспрук Борис Лукич
Рождение ребёнка
08.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каспрук Борис Лукич
Смерть
22.11.2010
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно