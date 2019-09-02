Каспрук (Карчевская) Лидия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каспрук (Карчевская) Лидия Викторовна

Место рождения

Хабаровск, Россия

Дата рождения

02.09.1936

Дата смерти

22.11.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

1915 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1936

Отец: Карчевский Виктор Владимирович

Мать: Орлова (Иващенко) Мария Порфирьевна

Бракосочетание
17.12.1968

Муж: Каспрук Борис Лукич

Рождение ребёнка
08.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каспрук Борис Лукич

Рождение ребёнка
08.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каспрук Борис Лукич

Смерть
22.11.2010
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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