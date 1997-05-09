Чекменева (Иващенко) Нина Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекменева (Иващенко) Нина Порфирьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1925

Дата смерти

09.05.1997

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1925

Отец: Иващенко Порфирий Иванович

Мать: Иващенко (Мурая) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чекменёва) Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Чекменёв Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекменёв Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Чекменёв Дмитрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекменёв Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
06.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекменёв Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
21.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекменёв Дмитрий Петрович

Смерть
09.05.1997

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