Харченко (Гайнцева) Фаина Григорьевна
Место рожденияБарьяза
Дата рождения01.10.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1940
Бракосочетание
11.01.1958
Барьяза, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.07.1962
Бракосочетание
04.07.1962
Муж: не указан
Рождение ребёнка
05.05.1963
Дочь: Ушакова (Харченко) Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Харченко Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
13.01.1969
Дочь: Родина (Харченко) Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Харченко Алексей Стефанович