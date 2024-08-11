Харченко (Гайнцева) Фаина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко (Гайнцева) Фаина Григорьевна

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Место рождения

Барьяза

Дата рождения

01.10.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1940

Отец: Гайнцев Григорий Трофимович

Мать: Гайнцева Анна Михайловна

Бракосочетание
11.01.1958

Муж: Сайгин Александр Афонасьевич

Барьяза, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.07.1962

Муж: Харченко Алексей Стефанович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Бракосочетание
04.07.1962

Муж: не указан

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
05.05.1963

Дочь: Ушакова (Харченко) Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Харченко Алексей Стефанович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
13.01.1969

Дочь: Родина (Харченко) Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Харченко Алексей Стефанович

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