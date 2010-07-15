Харченко Алексей Стефанович
Место рождения
Дата рождения29.09.1934
Дата смерти15.07.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.07.1962
Рождение ребёнка
05.05.1963
Дочь: Ушакова (Харченко) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Харченко (Гайнцева) Фаина Григорьевна
Рождение ребёнка
13.01.1969
Дочь: Родина (Харченко) Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Харченко (Гайнцева) Фаина Григорьевна
Смерть
15.07.2010