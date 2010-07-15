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Харченко Алексей Стефанович

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Место рождения

Красное, Алексеевский, Белгородская область

Дата рождения

29.09.1934

Дата смерти

15.07.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Красное, Алексеевский, Белгородская область
Бракосочетание
04.07.1962

Жена: Харченко (Гайнцева) Фаина Григорьевна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
05.05.1963

Дочь: Ушакова (Харченко) Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Харченко (Гайнцева) Фаина Григорьевна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
13.01.1969

Дочь: Родина (Харченко) Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Харченко (Гайнцева) Фаина Григорьевна

Смерть
15.07.2010
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

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