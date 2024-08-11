Ушакова (Харченко) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Харченко) Наталья Алексеевна

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Место рождения

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

Дата рождения

05.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1963

Отец: Харченко Алексей Стефанович

Мать: Харченко (Гайнцева) Фаина Григорьевна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косогов Валерий Александрович

Рождение ребёнка
29.03.1986

Сын: Косогов Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Косогов Валерий Александрович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Бракосочетание
07.10.1995

Муж: Ушаков Александр Алексеевич

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.12.1995

Дочь: Чингина (Ушакова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Ушаков Александр Алексеевич

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

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