Ушакова (Харченко) Наталья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения05.05.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1986
Сын: Косогов Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Косогов Валерий Александрович
Бракосочетание
07.10.1995
Рождение ребёнка
02.12.1995
Дочь: Чингина (Ушакова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Ушаков Александр Алексеевич