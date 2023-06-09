Илларионова (Бормотова) Евдокия Иллариева
Место рожденияКалужская губерния, Тарусский уезд, село Троицкое
Дата рожденияОколо 18.02.1850 ст.
Дата смерти23.12.1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.02.1850 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1874 ст.
Дочь: (Илларионова) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Илларионов Николай Филиппович
Рождение ребёнка
07.12.1876 ст.
Дочь: (Илларионова) Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Илларионов Николай Филиппович
Рождение ребёнка
19.09.1879 ст.
Сын: Илларионов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Илларионов Николай Филиппович
Рождение ребёнка
16.06.1882 ст.
Дочь: Илларионова Агриппина Николаевна
Отец ребёнка: Илларионов Николай Филиппович
Рождение ребёнка
03.04.1885 ст.
Сын: Илларионов Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Илларионов Николай Филиппович
Рождение ребёнка
23.03.1889
Дочь: (Илларионова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
23.12.1926
Алексин, город Алексин, Тульская область