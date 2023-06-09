Илларионова (Бормотова) Евдокия Иллариева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионова (Бормотова) Евдокия Иллариева

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Место рождения

Калужская губерния, Тарусский уезд, село Троицкое

Дата рождения

Около 18.02.1850 ст.

Дата смерти

23.12.1926

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.02.1850 ст.

Отец: Бормотов Иларий Иванович

Мать: Бормотова Анисья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илларионов Николай Филиппович

Рождение ребёнка
13.11.1874 ст.

Дочь: (Илларионова) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Илларионов Николай Филиппович

Рождение ребёнка
07.12.1876 ст.

Дочь: (Илларионова) Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Илларионов Николай Филиппович

Рождение ребёнка
19.09.1879 ст.

Сын: Илларионов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Илларионов Николай Филиппович

Рождение ребёнка
16.06.1882 ст.

Дочь: Илларионова Агриппина Николаевна

Отец ребёнка: Илларионов Николай Филиппович

Рождение ребёнка
03.04.1885 ст.

Сын: Илларионов Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Илларионов Николай Филиппович

Рождение ребёнка
23.03.1889

Дочь: (Илларионова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
23.12.1926
Алексин, город Алексин, Тульская область

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