Бормотова Анисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Отец ребёнка: Бормотов Иларий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Бормотов Маркелл Иллариев
Отец ребёнка: Бормотов Иларий Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1847 ст.
Дочь: Свивальнева Наталия Иларионовна
Отец ребёнка: Бормотов Иларий Иванович
Калужская губерния, Тарусский уезд, село Троицкое
Рождение ребёнка
Около 18.02.1850 ст.
Дочь: Илларионова Евдокия Иллариева
Отец ребёнка: Бормотов Иларий Иванович
Калужская губерния, Тарусский уезд, село Троицкое
Рождение ребёнка
Около 02.09.1851 ст.
Дочь: Елисавета Иллариева
Отец ребёнка: Бормотов Иларий Иванович
Калужская губерния, г. Таруса
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Бормотов Сергей Иллариев
Отец ребёнка: Бормотов Иларий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858