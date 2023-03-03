Бормотова Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бормотова Анисья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Бормотов Петр Иллариев

Отец ребёнка: Бормотов Иларий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Бормотов Маркелл Иллариев

Отец ребёнка: Бормотов Иларий Иванович

Рождение ребёнка
19.08.1847 ст.

Дочь: Свивальнева Наталия Иларионовна

Отец ребёнка: Бормотов Иларий Иванович

Калужская губерния, Тарусский уезд, село Троицкое
Рождение ребёнка
Около 18.02.1850 ст.

Дочь: Илларионова Евдокия Иллариева

Отец ребёнка: Бормотов Иларий Иванович

Калужская губерния, Тарусский уезд, село Троицкое
Рождение ребёнка
Около 02.09.1851 ст.

Дочь: Елисавета Иллариева

Отец ребёнка: Бормотов Иларий Иванович

Калужская губерния, г. Таруса
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Бормотов Сергей Иллариев

Отец ребёнка: Бормотов Иларий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бормотов Иларий Иванович

Смерть
После 1858
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