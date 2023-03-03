Бормотов Иларий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: Бормотова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Бормотов Маркелл Иллариев
Мать ребёнка: Бормотова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1847 ст.
Дочь: Свивальнева Наталия Иларионовна
Мать ребёнка: Бормотова Анисья Ивановна
Калужская губерния, Тарусский уезд, село Троицкое
Рождение ребёнка
Около 18.02.1850 ст.
Дочь: Илларионова Евдокия Иллариева
Мать ребёнка: Бормотова Анисья Ивановна
Калужская губерния, Тарусский уезд, село Троицкое
Рождение ребёнка
Около 02.09.1851 ст.
Дочь: Елисавета Иллариева
Мать ребёнка: Бормотова Анисья Ивановна
Калужская губерния, г. Таруса
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Бормотов Сергей Иллариев
Мать ребёнка: Бормотова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
После 1858
Дочь: Александра Иллариева
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858