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Бормотов Иларий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Бормотов Иван Иллариев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Бормотов Петр Иллариев

Мать ребёнка: Бормотова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Бормотов Маркелл Иллариев

Мать ребёнка: Бормотова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
19.08.1847 ст.

Дочь: Свивальнева Наталия Иларионовна

Мать ребёнка: Бормотова Анисья Ивановна

Калужская губерния, Тарусский уезд, село Троицкое
Рождение ребёнка
Около 18.02.1850 ст.

Дочь: Илларионова Евдокия Иллариева

Мать ребёнка: Бормотова Анисья Ивановна

Калужская губерния, Тарусский уезд, село Троицкое
Рождение ребёнка
Около 02.09.1851 ст.

Дочь: Елисавета Иллариева

Мать ребёнка: Бормотова Анисья Ивановна

Калужская губерния, г. Таруса
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Бормотов Сергей Иллариев

Мать ребёнка: Бормотова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
После 1858

Дочь: Александра Иллариева

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бормотова Анисья Ивановна

Смерть
После 1858
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