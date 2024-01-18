Чехачев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чехачев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чихачев Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чихачева (Ткачева) Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абникина (Чехачева) Лиля

Мать ребёнка: Чихачева (Ткачева) Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чехачева) Евдокия

Мать ребёнка: Чихачева (Ткачева) Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чехачев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Чихачева (Ткачева) Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чихачева (Ткачева) Марфа

Смерть
Неизвестно

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