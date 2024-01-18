Абникина (Чехачева) Лиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абникина (Чехачева) Лиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чехачев Петр

Мать: Чихачева (Ткачева) Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абникин Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абникин Евгений

Смерть
Неизвестно

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