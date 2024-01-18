Чехачев Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чехачев Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чехачев Петр

Мать: Чихачева (Ткачева) Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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