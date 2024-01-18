Чихачева (Ткачева) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1910
Отец: Ткачев Иван
Мать: (Ткачева) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чехачев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абникина (Чехачева) Лиля
Отец ребёнка: Чехачев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чехачева) Евдокия
Отец ребёнка: Чехачев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чехачев Владимир Петрович
Отец ребёнка: Чехачев Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чехачев Петр
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно