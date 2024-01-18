Чихачева (Ткачева) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чихачева (Ткачева) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1910

Отец: Ткачев Иван

Мать: (Ткачева) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чехачев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абникина (Чехачева) Лиля

Отец ребёнка: Чехачев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чехачева) Евдокия

Отец ребёнка: Чехачев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чехачев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Чехачев Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чехачев Петр

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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